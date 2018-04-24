İsrail Savunma Bakanı: Suriye bize karşı S-300 kullanırsa karşılık veririz

Rusya'nın Suriye'ye "çok yakında" S-300 hava savunma sistemi vereceğinin açıklanması üzerine İsrail Savunma Bakanı'ndan açıklama geldi.

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, Rusya'nın Suriye'ye S-300 hava savunma sistemi vereceği yönündeki haberlerin ardından açıklama yaptı.

Liberman, "Bizim için önemli olan Rusya'nın Suriye'ye verdiği bu savunma silahlarının bize karşı kullanılmaması" dedi.

İsrailli bakan, Rus silahlarının İsrail'e karşı kullanılması durumunda "karşılık vereceklerini" söyledi.

Rusya'nın Kommersant gazetesi, üst düzey kaynaklara dayandırdığı haberde S-300 sisteminin Suriye'ye verileceğini duyurmuştu.

İsrail hava saldırılarına karşı S-200, S-125, Buk gibi eski sistemleri kullanan Suriye'nin, S-300'leri İsrail'e karşı kullanma ihtimali tartışma yaratmıştı.

Kommersant, İsrail'in S-300 yerleştirilen yerleri vurabileceğini belirtmişti.