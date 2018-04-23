Rus basını: Suriye çok yakında Rusya'dan S-300 teslim alacak

Rus Kommersant gazetesi, Suriye'ye "çok yakında" S-300 hava savunma sistemi verileceğini açıkladı.

Suriye'ye gerçekleştirilen ABD hava saldırısının ardından, Rusya'nın Suriye'ye S-300 hava savunma sistemi vermesi yeniden gündeme gelmişti.

S-200 ve eski Sovyet hava savunma sistemlerine sahip olan Suriye, olası kapsamlı hava saldırılarına karşı yeni hava sistemi talep ediyordu.

Rus Kommersant gazetesinin aktardığına göre Rusya "çok yakında" Suriye'ye S-300 sistemlerini verecek.

Gazetede yer alan habere göre İsrail'in bu duruma "kötü tepki vermesi" bekleniyor.

Suriye ordusuna karşı hava saldırıları düzenleyen İsrail, ülkeye gelişmiş teknoloji verilmesini istemiyor. Buna karşın Suriye'nin mevcut S-200 sistemlerinin de İsrail F-16'larını düşürebildiği biliniyor.

Kommersant, uzmanların S-300 yerleştirilen bölgelere İsrail tarafından hava saldırısı yapılmasını da ihtimal dahilinde gördüğünü aktarıyor.