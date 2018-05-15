İsrail saldırısında yaşamını yitiren Filistinli sayısı 61'e yükseldi

İsrail'in saldırılarında yaşamını yitiren Filistinli direnişçi sayısı 61'e yükseldi. Yaralı sayısınınsa 2 bin 800 olduğu duyuruldu.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze'de yaşanan protestolarda İsrail askerlerinin gerçek mermi ve gaz bombası kullanması sonucu 61 kişiyi öldürdüğü, 2 bin 800 kişiyi de yaraladığı ifade edildi.

Filistin Kızılayı Derneği Sözcüsü Hanan Lazn, yaralanmaların çoğunun gerçek mermi ve gaz bombasından olduğunu söyledi.

Yaşamını yitirenler arasında çok sayıda çocuk da bulunuyor. İsrail ordusu insansız hava araçlarıyla Gazze üzerine göz yaşartıcı bombalar atarken, gazdan etkilenen 8 aylık bir bebeğin de yaşamını yitirdiği söyleniyor.

Gazze'de 12 noktada yapılan eylemlere en az 50 bin kişi katılmıştı.