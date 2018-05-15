'ABD'nin en iyi hastanesi bile gerçek mermiyle yaralanmış 2 bin kişiyi kaldıramaz'

ABD'li doktor ve sağlık yazarı Eugene Gu, Gazze'de yaşananlara ilişkin açıklama yaparak 'ABD'nin en iyi hastanesi bile gerçek mermiyle yaralanmış kritik durumda 2 bin hastayı kaldıramaz' dedi.

ABD'li doktor ve sağlık yazarı Eugene Gu, İsrail'in Gazze'de 50 bin Filistinlinin katıldığı eyleme gerçek mermilerle saldırmasını değerlendirdi.

Twitter üzerinden açıklama yapan Gu, "ABD'nin en iyi hastanesi bile gerçek mermiyle yaralanmış kritik durumda 2 bin hastayı kaldıramaz" ifadelerini kullandı.

"Hastalar önceliklerine göre sıralanacaktır ve ayrım yapılacaktır" diyen Gu, "Gazze'deki hastanelerde olması gerekenden az kişi çalışıyor ve yeterince malzeme yok. Bu bir insani ve sağlık hizmeti felaketi" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump tarafından Twitter'dan engellenmesine karşı dava açmış olan Gu, "Jared (Kushner) ve Ivanka (Trump), İsrail güçleri Gazze'de Filistinlileri katlederken Kudüs'te parti yapıyor, bu yalnızca Trump ve Netanyahu yönetimlerinde görebileceğiniz bir ahlaksızlık" diye konuştu.