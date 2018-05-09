İsrail saldırısında 8 İranlının öldüğü iddia edildi

Muhalif Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, İsrail’in dün gece Suriye’ye düzenlediği hava saldırısında 8’i İranlı 15 kişinin öldüğünü iddia etti.

Suriye’de muhaliflere ait bir kurum olan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, dün gece İsrail’in Şam’ın güneyine düzenlediği füze saldırısında 8 İranlının öldüğünü ileri sürdü.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi bu sabah bir açıklama yaparak İsrail’in Suriye’ye hava saldırısında ölenlerin sayısının 15’e yükseldiğini, ölenlerin 8’inin İranlı olduğunu duyurdu. Ancak gözlemevinin iddiası başka kaynaklarca doğrulanmadı.

Suriye devlet haber ajansı SANA, İsrail’in dün gece Suriye’nin başkenti Şam’ın güneybatısında bulunan Kisve bölgesine iki füzeyle saldırdığını, Suriye hava savunma sistemlerinin füzeleri imha ettiğini duyurmuştu.

ŞAM'DA BOMBALI SALDIRIDA 2 KİŞİ ÖLDÜ

Öte yandan Suriye devlet televizyonu Şam'da topçu ateşi ve bir araca konulan bombalı saldırıda en az 2 kişinin öldüğünü duyurdu. Devlet televizyonu "Şam Kulesi ve Maysat Meydanı'ndaki terör saldırılarında 2 kişi öldü, 14 kişi yaralandı" ifadelerini kullandı.

Sputnik'in haberine göre, topçu ateşinin Marjeh Meydanı'nda yer alan ve Şam Kulesi olarak anılan 29 katlı binaya yapıldığı belirtilirken bir araca konulan patlayıcıyla gerçekleştirilen bombalı saldırının kentin kuzeydoğusundaki Maysat Meydanı'nda yaşandığı aktarıldı.

Saldırılar Suriye hükümet güçlerinin ülkenin güneyinde Yermük ve komşusu Hacer ül Esved mahallesindeki IŞİD militanlarına yönelik operasyonlarının sürdüğü sırada yaşandı.