İsrail’den Suriye’ye hava saldırısı

ABD Başkanı Trump’ın İran anlaşmasından çekildiklerini açıklamasının ardından İsrail Suriye’ye hava saldırısı düzenledi. Saldırıda iki kişinin öldüğü belirtiliyor.

Suriye devlet medyası İsrail’in Şam’ın güneyine füze saldırısında bulunduğunu açıkladı. Saldırı ABD Başkanı Donald Trump’ın İran nükleer anlaşmasından çekileceklerini açıklamasının hemen ardından gerçekleştirildi.

ABD Başkanı Trump’ın İran açıklamasından yaklaşık iki saat sonra Suriye devlet haber ajansı SANA, güney Şam’da Kisve bölgesinde patlamalar gerçekleştiğini duyurdu. İki İsrail füzesinin Suriye hava savunması tarafından imha edildiği açıklandı. Öte yandan Al Masdar’ın SANA’dan aktardığına göre saldırılarda iki kişi öldü.

Suudi kaynaklı El Arabiya televizyonu İsrail'in Kesve'de bir İran üssünü vurduğunu duyurdu.

İsrail ordusu dün yaptığı açıklamada Suriye’de İran güçlerinin “düzensiz faaliyeti"ni tanımlamak üzere Golan tepelerindeki yerel yetkililere sığınaklar hazırlamaları talimatı verildiği, bölgeye yeni askeri güç sevk edildiği ve bazı yedek askerlerin seferber edildiğini belirtti.​

Reuters’ın haberine göre İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eizenkott dünkü programını iptal ederek Savunma Bakanı Avigdor Lieberman ve diğer ulusal güvenlik yetkilileriyle bir araya geldi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu İran'ı Suriye'ye "çok tehlikeli silahlar" yerleştirmekle suçlamıştı.