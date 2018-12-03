İsrail ile Çin finans protokolünü genişletti

İsrail Maliye Bakanlığı, Çin ile finans protokolünü genişlettiklerini açıkladı. Bakanlık açıklamasında 'finans protokolünün' İsrail’den Çin’e yapılacak ihracat anlaşmalarını hızlandıracağı belirtildi.

İsrail ile Çin arasındaki finans protokolünün İsrail’in Çin’e ihracatının finansmanında 500 milyon dolara kadar hükümet garantisi sağlayacak şekilde genişletildiği açıklandı.

İsrail Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Çin’e yapılacak ihracatlarda verilecek hükümet garantisinin 500 milyon dolara çıkarılması konusunda mevcut protokolün genişletildiği bildirildi.

Reuters’ın haberine göre, İsrail hükümeti özellikle Çin ve Hindistan’daki geniş enerji piyasasına yönelen şirketleri bir süredir destekliyor.

Sözkonusu protokol Çin ile İsrail hükümetleri arasında ilk olarak 1995 yılında imzalanmıştı. Sağlık, tarım, yenilenebilir enerji, eğitim ve diğer sektörlerde 2,1 milyar dolarlık anlaşmayı kapsayan protokol 2010 yılında yenilenmişti.

İsrail Maliye Bakanlığı, “finans protokolünün” İsrail’den Çin’e yapılacak ihracat anlaşmalarını hızlandıracağını bildirdi. Protokol uyarınca Çinli ithalatçıların İsrail’den uzun vadeli ekipman satın almalarını finanse eden İsrail bankaları hükümet garantisi alabilecekler.

