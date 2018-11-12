Çin-İsrail yakınlaşması ABD'yi rahatsız etti

İsrail ile Çin arasında gelişen ekonomik ilişkiler sebebiyle ABD'nin rahatsız olduğu iddia edildi.

İsrail ile Çin arasında gelişen ekonomik anlaşmalar sebebiyle ABD'nin mutsuz olduğu iddia edildi. Geçtiğimiz aylarda Çin Devlet Başkan Yardımcısı Wang Qishan İsrail'i ziyaret etmiş ve iki ülke arasında başta Hayfa'ya yapılacak liman olmak üzere birçok altyapı anlaşması yapılmıştı.

Haaretz'in haberine göre bu anlaşmalar ABD ile İsrail arasında gerilime sebep oldu. ABD'li bir yetkilinin yapılan görüşmelerde "Çin'in liman yaptığı bir ülke ABD'nin dostu olamaz" mesajı verildi.

ABD'nin İsrail'den bu projeler sırasında Çin'in stratejik önemi olan bilgilere ulaşamaması konusunda garanti istediği fakat İsrail'in anlaşmaya yanaşmadığı aktarıldı.

Çin'in Ortadoğu'da ticari hamleleri artarken, ABD ise bölgedeki hakimiyeti korumaya çalışıyor. Bölgedeki en önemli ABD müttefiki olan İsrail'in Çin ile ilişkilerinin gelişmesi, Ortadoğu'daki Çin etkisini arttırabilir.