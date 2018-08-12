İran ekonomik suçlara sert yanıt verecek: 67 kişi tutuklandı

İran Lideri Ali Hamaney'in emriyle başlatılan yolsuzluk operasyonu kapsamında yolsuzluğa karıştığı iddia edilen 67 kişi bugün tutuklandı. Hamaney'in, Cumartesi günü ise ekonomik suçları yargılamak için devrim mahkemeleri kurulması önerisini onaylamıştı.

İran Lideri Ali Hamaney'in emriyle başlatılan yolsuzluk operasyonu kapsamında yolsuzluğa karıştığı iddia edilen 67 kişi bugün tutuklandı.

Hükümet Sözcüsü Gulamhüseyin Muhsini Eceyi, başlatılan kovuşturma kapsamında 100'ün üzerinde kamu çalışanına ülkeden çıkış yasağı getirildiğini açıkladı.

"Düşmanımız Amerika halkın üzerinde basınç oluşturmaya ve ekonomimizi baskı altına almaya karar verdi ama boşuna" diyen Eceyi, "Bu fırsatı kullanmaya, temel ihtiyaç ürünlerini stoklamaya ve stokçuluk ve kaçakçılıkla halkın üzerindeki basıncı arttırmaya çalışan kişiler var" değerlendirmesinde bulundu.

Hamaney, Cumartesi günü İran Yargısı'nın başı Sadık Larijani'nin ekonomik suçlara karışan kişileri yargılamak için devrim mahkemeleri kurulması önerisini onaylamıştı.