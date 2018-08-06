İran Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Irakçi tutuklandı

İran Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Ahmed Irakçi’nin yolsuzluk iddiasıyla tutuklandığı bildirildi.

İran Radyo Televizyon Kurumu, İran Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin Muhsin Ejei’in Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Ahmed Irakçi’nin tutuklandığına dair bir bildiri yayımladığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, Irakçi’nin yanı sıra pek çok üst düzey hükümet yetkilisinin de tutuklandığı aktarıldı.

YOLSUZLUK SUÇLAMASI

Ejei, dolar kuru üzerinden yolsuzluğa karıştığı iddia edilen 6 kişinin de işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklandığını aktardı.

Ahmed Irakçi yolsuzluğa karıştığı ileri sürülerek dün görevden alınmıştı.