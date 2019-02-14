İngiltere'den açıklama: Anlaşma olsa da olmasa da gelecek ay AB'den çıkacağız

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmadan sorumlu bakanı Stephen Barclay, gelecek ay birlikten ayrılmalarının kesin olduğunu duyurdu.

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmadan sorumlu bakanı Stephen Barclay, AB'den çıkış sürecine ilişkin açıklama yaptı.

Barclay, geçtiğimiz yıl kabul edilen yasa sonucu İngiltere'nin AB'den ayrılmasının 29 Mart'ta gerçekleşeceğini söyledi.

İngiliz bakan, bu süre içerisinde mecliste bir anlaşma kabul edilmese bile AB'den ayrılacaklarını dile getirdi.

İngiltere'nin anlaşmasız çıkış riski durumunda çıkış sürecini durdurabileceği konuşuluyordu.

Anlaşmasız çıkışa önlem alan pek çok şirket üretimlerini ve merkezlerini İngiltere'den AB üyesi ülkelere taşıyor.