Ford İngiltere'deki üretim tesislerini kapatmaya hazırlanıyor

İngiltere'de iki üretim tesisi bulunan Ford, ülkedeki belirsizlikler nedeniyle tesisleri taşıyabileceği alternatifler aradığını İngiltere'ye bildirdi.

ABD'li otomotiv şirketi Ford, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkış sürecinin getirdiği belirsizliklerle birlikte İngiltere'deki tesislerini kapatma kararı aldı.

Times'ın haberine göre şirket tesisleri taşıyacağını İngiltere Başbakanı Theresa May'e bildirdi.

May ile yapılan görüşmede motor üretimi yapılan tesislerin İngiltere'nin AB'den anlaşmasız çıkışı sonucunda 1 milyar dolar zarar edeceği ve bu sebeple tesislerin taşınmak istendiği söylendi.

Japon şirket Nissan da İngiltere'deki üretimini sonlandırırken, anlaşmasız çıkışın gümrük vergileri sebebiyle İngiltere'de üretim yapan şirketler için büyük zarar doğuracağı biliniyor.

İngiltere Başbakanı May ile AB arasında varılan anlaşmanın, İngiltere meclisi tarafından kabul edilmemesi sebebiyle İngiltere anlaşmasız çıkışa doğru ilerliyor.