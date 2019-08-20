İngiltere kaynaklı ‘gözlemci’: Cihatçılar İdlib’den kaçıyor

Cihatçıların kontrolü altındaki bölgede çalışma yürüten İngiltere kaynaklı kurum cihatçıların İdlib’den kaçtığını iddia etti.

Reuters, cihatçıların kontrolü altındaki bölgede faaliyet gösteren bir kurumdan aldığı bilgiye dayanarak cihatçıların İdlib’in güneyinden ve Hama’dan tamamen çekildiğini iddia etti.

İngiltere merkezli kendini ‘savaş izleme grubu’ olarak tanıtan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi temsilcisi Reuters’a verdiği bilgide cihatçıların çekildiğini belirtirken, el-Nusra kaynakları bu bilgiyi yalanladı. Suriye ordusundansa konuya dair bir açıklama gelmedi.

Han Şeyhun ve Hama’nın bir kısmı 2014'ten beri cihatçıların elinde bulunuyor.

‘TSK’NIN ASKERİ NOKTASINDA TOPLANIYORLAR’ İDDİASI

ÖSO’yu destekleyen İngiltere kaynaklı ‘Gözlemevi’, bu bölgede geride kalan Suriyeli muhaliflerin, Morek kasabasındaki bir Türk askeri kontrol noktasında toplandığını söyledi.

Dün Suriye ordusu TSK’ya ait bir konvoyu el-Nusra’ya silah taşıdığını belirterek durdurmuştu. Konvoya düzenlenen saldırıda 3 kişi ölürken Türkiye saldırıdan Rusya’yı sorumlu tutmuştu.