TSK noktası kuşatma altına alındı: Suriye ordusu Han Şeyhun'da

Suriye ordusunun Kefr Zita ve Latamina’da kontrol sağlayarak TSK noktasını kuşatma altına aldığı muhalif kaynaklar tarafından iddia edildi.

Suriye muhalefetine yakın ajanslardan StepNews, Suriye ordusunun İdlib güneyinde Han Şeyhun’dan sonra Latamina ve Kefr Zita’da kontrol sağlayarak TSK noktasını kuşatma altına aldığını iddia etti.

İdlip güneyinde silahlı cihatçıların merkezi sayılan Han Şeyhun, büyük oranda Suriye ordusunun kontrolüne geçmişti.

Marbutahaber'e göre, cihadçılara yakın kaynaklar bu sabah silahlı grupların Latamina ve Kefr Zita’dan çekildiklerini ve Suriye ordusunun kontrol sağladığını duyurdu.

StepNews haber ajansı bu kentlerdeki kontrol ile Suriye ordusunun, Morek’te bulunan 9 numaralı TSK noktasını kuşatma altına almış olduğunu aktardı.

Reuters’ın muhalif Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nden (SOHR) duyurduğu son habere göre silahlı gruplar İdlip güneyi ve Hama kuzeyinde yer alan bölgelerden çekildi.

Görsel: Sputnik