İngiltere Dışişleri Bakanı: Saldırılar Esad'ı ortadan kaldırmaya yönelik değil

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Şam'a gerçekleştirilen füze saldırısının, "Esad'ı ortadan kaldırmaya yönelik olmadığını" söyledi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, geçtiğimiz Cumartesi günü ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'nin başkenti Şam'a gerçekleştirdikleri füze saldırısı hakkında açıklama yaptı.

Saldırıların amacının Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ı "ortadan kaldırmaya yönelik olmadığını" savunan Johnson, "Bunun yapılması gereken en doğru şey olduğuna dair tek bir kuvvetli sebep var, o da sadece Esad rejiminin değil, dünyanın her yerinde kimyasal silah kullanımını engellemektir" dedi.

Geçtiğimiz Cumartesi günü ABD, Fransa ve İngiltere, başkent Şam'a saldırı gerçekleştirmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı'na göre ABD ve müttefikleri, saldırıda 103 füze kullanmış, bu füzelerin 71'i imha edilmişti.