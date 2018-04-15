İngiltere Dışişleri Bakanı: Başka bir saldırı için masada bir öneri yok

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, “Şu anda başka bir saldırı için masada bir öneri yok” dedi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Suriye'yi tehdit ederek, Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad’ın "tekrar Suriye halkına karşı kimyasal silah kullanması halinde İngiltere'nin müttefikleriyle seçenekler üzerine çalışacağını söyledi.

İngiliz bakan, "Ancak henüz planlanmış bir şey yok" ifadelerini kullandı.

İngiltere Başbakanı Theresa May'in Suriye'ye saldırıda "ABD ve Fransa'ya katılma kararını desteklediğini" belirten Johnson, saldırıyı gerekçelendirmek için “Kimyasal silahların daha fazla kullanılmasını engellemek doğru bir şey” ifadelerini kullandı.

Johnson, “Şuanda başka bir saldırı için masada bir öneri yok. Şükürler olsun ki Esad rejimi, bir başka kimyasal silah saldırısı yapacak kadar aptal değil” diye konuştu.