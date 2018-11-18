İngiltere Başbakanı May: Görevden alınırsam AB'den çıkış süreci uzar

İngiltere Başbakanı Theresa May, Avrupa Birliği'nden çıkış sürecine dair konuştu. May, görevden alınmasının çıkış sürecini uzatacağını ve müzakereler kritik haftaya girerken müzakerelere zarar geleceğini söyledi.
May'in başbakanlığı hükümetteki 4 bakanın istifasından sonra sallantıya girmişti. AB'den çıkıştan sorumlu bakanın da May'in planına karşı çıkarak istifa etmesi, AB'den çıkış sürecini zora soktu.
Muhafazakar Parti'nin May'e karşı güvensizlik oyu vermek istediği belirtiliyor. Oylamanın gerçekleşmesi için 48 vekilin talepte bulunması gerekiyor.
20'nin üzerinde milletvekili, yaptıkları açıklamalarla güvensizlik oyundan yana olduklarını söyledi.