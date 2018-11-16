İngiltere Başbakanı May için Salı günü güvensizlik oylaması yapılabilir

Muhafazakar Parti'nin Salı günü İngiltere Başbakanı Theresa May için güvensizlik oylaması yapabileceği aktarılıyor. İngiltere'de May'in Avrupa Birliği'nden çıkış planı sebebiyle dört bakan istifa etmişti.

İngiltere'de Avrupa Birliği ile varılan taslak AB'den çıkış anlaşması sonrası İngiltere Başbakanı Theresa May'e lideri olduğu Muhafazakar Parti'de tepkiler artıyor.

Partiye yakın Daily Telegraph gazetesi, muhafazakar milletvekillerinin May'i görevden almak için güvensizlik oylaması hazırlığında olduğunu ve oylamanın Salı günü yapılabileceğini iddia etti.

Daily Telegraph gazetesinin kıdemli siyaset muhabiri Christopher Hope, Muhafazakar Parti milletvekilleri arasında oylama için gerekli 48 imzanın tamamlanmasının beklendiğini yazdı.

158 VEKİL KARŞI OY KULLANIRSA KOLTUĞUNU KAYBEDEBİLİR

BBC Türkçe'nin aktardığına göre güvensizlik oylaması isteyen iktidar partisi milletvekillerinin bu taleplerini partinin 1922 Komitesi adlı yetkili kurulunun başkanı Graham Brady'e iletmeleri gerekiyor.

Graham Brady henüz kaç milletvekilinin güvensizlik oylaması istediğini açıklamadı.

Şu ana kadar 20 milletvekilinin oylama istediği biliniyor.

Muhafazakar Parti'nin halen Avam Kamarası'nda 315 milletvekili var. Bunlardan 158'inin karşı oy kullanması durumunda May parti liderliğini ve başbakanlık koltuğunu kaybedebilir.