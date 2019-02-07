İngiltere Başbakanı: Brexit'i zamanında gerçekleştireceğim

İngiltere Başbakanı Theresa May, ülkesinin Avrupa Birliği'nden ayrılma sürecine ilişkin tartışmalara 'Brexit zamanında gerçekleşecek' yanıtını verdi.

İngiltere Başbakanı Theresa May, Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) yetkilileriyle Brexit konusundaki temaslarının ardından “Brexit'i zamanında gerçekleştireceğim” açıklamasında bulundu.

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile görüş birliğine vardıklarını duyuran May, “Önümüzdeki günlerde bunu yapmak için ciddi müzakereler yürüteceğim" ifadelerini kullandı.

MERKEL: MÜZAKEREYE GEREK KALMAYABİLİR

Almanya Başbakanı Merkel ise bugün yaptığı açıklamada İngiltere'nin AB'den ayrılmasına yönelik Avrupa Komisyonu ile yaptığı anlaşmayı yeniden müzakereye açmadan bir çözüm bulunabileceğini söyledi.

​The Telegraph gazetesi, Theresa May’in Brexit anlaşmasının yeniden oylanması Şubat ayının sonuna kadar ertelemek için hazırlandığını öne sürmüştü.

İngiltere'nin 29 Mart'ta AB’den çekilmesi bekleniyor.

29 Ocak’ta İngiliz Parlamentosu’nda yapılan oylamada May’in AB’den ayrılmak için sunduğu “B planı” milletvekilleri tarafından reddedilmişti.