​İngiltere Dışişleri Bakanı: Brexit ertelenebilir

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, bazı yasaların çıkarılabilmesi için Brexit tarihinin ertelenebileceğini belirterek, Brexit anlaşmanın akıbetine bağlı olarak iki senaryoya işaret etti.

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt bugün yaptığı açıklamada, ülkesinin 29 Mart’ta Avrupa Birliği’nden (AB) çıkış süreci olan Brexit tarihinin ertelenebileceğini söyledi.

BBC 4 radyosuna konuşan Hunt, “29 Mart’a kadar nihai bir anlaşmaya varırsak, gerekli mevzuatı aşmak için daha fazla zamana ihtiyaç duyabileceğimiz doğru. Ancak daha erken bir ilerleme kaydedebilirsek buna gerek olmayabilir. Şu an iki senaryodan hangisinin gerçekleştirilebileceğini bilemeyiz” dedi.

Hunt olası bir erteleme talebi için AB üyesi 27 ülkenin onayının gerekli olduğu belirtildi.

Milletvekilleri, Başbakan Theresa May’in AB ile imzaladığı anlaşmayı reddetti. May, Avam Kamarası’nın çoğunluğunu elde etmesine izin verecek imtiyazları müzakerelere etmek için Brüksel’e gitmeyi düşündüğünü söylerken, Avrupalı liderler bu olasılığı kesin olarak reddettiklerini açıkladılar.

May anlaşmayı milletvekillerinin talepleri doğrultusunda değiştirmeyi başarması halinde, en geç 14 Şubat'ta yeniden parlamentoya sunacak. Değişiklikleri gerçekleştirememesi halinde ise parlamentoya bir dizi farklı seçeneği oylama imkanı sağlayacak.