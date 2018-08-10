Husilerden BM’nin çağrısına destek

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, dün Suudi Arabistan’ın Yemen’e saldırısında onlarca çocuğun ölmesiyle ilgili soruşturma açılmasını istedi. BM’nin çağrısına Husilerden destek geldi.

Yemen’de Suudi saldırılarına karşı savaşan Husiler, Birleşmiş Milletler’in dünkü saldırıyla ilgili soruşturma çağrısına destek verdi.

Suudi Arabistan dün Yemen’e düzenlediği hava saldırılarında bir okul servisini de vurmuştu. Saldırıda ölenlerin sayısının 50’ye çıktığı, yaralı sayısının da 77 olduğu bildirildi. Saldırıda ölenlerin çoğu çocuk.



Yemen’de Suudilere karşı savaşan Husiler’in lideri Muhammed Ali el Husi, Twitter’dan yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreterinin olayla ilgili bağımsız soruşturma yürütülmesi çağrısını memnuniyetle karşıladıklarını ve işbirliğine hazır olduklarını söyledi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres dün yaptığı açıklamada saldırıyı kınayarak “bağımsız ve hızlı bir soruşturma” başlatılması çağrısında bulunmuştu.

BM Çocuk Fonu UNICEF’ten yapılan açıklamada da saldırı “korkunç” olarak nitelenmişti.