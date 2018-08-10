Suudi Arabistan Yemen'de çocukları taşıyan otobüsü vurdu: 29 ölü

Suudi Arabistan, Yemen'de çocukları taşımakta olan bir otobüse hava saldırısı gerçekleştirerek tamamı 15 yaşın altında 29 çocuğu öldürdü.
Suudi hava saldırısında 30'u çocuk olmak üzere 48 kişi yaralandı.
Uluslararası Kızıl Haç Komitesi konuyla ilgili açıklamasında uluslararası hukuka göre çatışmalarda sivillerin korunması gerektiğini hatırlattı.
Kimi Yemenli kaynaklara göre ölü sayısı 43'ü buldu.
Suudi Arabistan'ın Yemen'e karşı 2015'den beri süren saldırılarında 10 binin üzerinde sivil yaşamını yitirdi.