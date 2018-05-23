Hindistan'da maden protestosunda bir kişi daha öldü

Dün Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletindeki İngiltere merkezli şirkete ait maden tesisinin genişletilmesine karşı yapılan eyleme polisin ateş açarak 11 kişiyi öldürmesinin ardından bugün yapılan eylemlerde de 1 kişinin öldüğü bildirildi.

Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletinde İngiliz maden şirketi Vedanta'ya bağlı Sterlite Copper'ın maden ocağına karşı dün başlayan ve çatışmalarda 11 kişinin yaşamını yitirdiği kitlesel eylemler bugün de devam etti. Polisin saldırısı sonucu bugünkü eylemlere katılan bir kişinin daha yaşamını yitirdiği belirtildi. Eylemlerde onlarca kişi de yaralandı.

Tamil Nadu eyaletinde bulunan muhalefet partileri, katliamdan polisi sorumlu tuttu.

Eyalet yüksek mahkemesi, eylemler sonucunda tesisin inşasının geçici olarak durdurulmasını emrederek yerel yöneticilerin halk forumu düzenleyip sorunları dinlemeleri gerektiğini açıkladı.

Maden tesisine karşı eylem yapan halk bu yıl içinde tesisten sızan gaz nedeniyle yüzlerce kişinin hastalandığını belirtiyor.

Bölge halkı ve çevreciler son üç aydır tesisin büyümesini protesto ediyor.

Tamil Nadu eyaleti Başbakanı Edappadi K Palaiswami, polisin ateş açmasına ilişkin soruşturma emri verdi ancak polis müdahalesini savundu.

