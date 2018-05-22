Hindistan'da polis maden karşıtı eylemcilere ateş açtı: 11 ölü

Hindistan'da polis İngiltere merkezli Sterlite'ın madenine karşı olan eylemcilere ateş açtı. Olayda en az 11 kişi yaşamını yitirdi.

İngiltere merkezli Vedanta'ya bağlı Sterlite Copper'ın madenine karşı olan eylemciler Tamil Nadu'nun başkenti Chennai'de kitlesel eylemler gerçekleştiriyor.

Madene karşı olanlara ateş açan polisin, en az 11 eylemciyi öldürdüğü belirtiliyor.

Polisin eylemcilerin bakır eritme tesisine ilerlemek istemeleri sonucu eylemcilere saldırdığı kaydediliyor.

Eylemcilere yapılan saldırıda copların ve göz yaşartıcı gazların da kullanıldığı aktarılıyor.

Hindistanlı yetkililer polisin göstericilere ateş açmasının "kaçınılmaz" olduğunu söyleyerek, eyleme yapılan saldırıyı savunuyor.