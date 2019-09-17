Hamaney: ABD tavır değiştirene kadar birebir görüşme gerçekleştirmeyeceğiz

İran'ın dini lideri Hamaney, ABD'nin nükleer anlaşmaya dönmediği takdirde iki ülke arasında hiçbir zaman birebir görüşme gerçekleştirilmeyeceğini açıkladı.

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD'nin nükleer anlaşmaya dönmediği takdirde iki ülke arasında hiçbir zaman birebir görüşme gerçekleştirilmeyeceğini açıkladı.

İran devlet televizyonunun aktardığı habere göre Hamaney, "Hangi seviyede olursa olsun hiçbir İranlı yetkili ABD yetkilileriyle konuşmayacak. ABD'nin politikası şu anda İran üzerinde baskı uygulamak, ancak onların maksimum baskı politikası başarısızlığa uğrayacak" diye konuştu.

Görüşmelerin gerçekleşmesi için ABD'nin nükleer anlaşmaya geri dönmesi gerektiğini belirten Hamaney, "Eğer ABD bu konudaki tavrını değiştirir ve 2015 nükleer anlaşmasına geri dönerse, o zaman diğer tarafların da yer aldığı çoklu görüşmelere katılabiliriz. Eğer onların baskı politikalarına sessiz kalıp görüşme gerçekleştirirsek o zaman bu baskı politikası başarıya ulaşmış görünür. Bu politikalarının bizim için hiçbir değeri olmadığını bilmeleri lazım" açıklamasında bulundu.