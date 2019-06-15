Ruhani: Nükleer anlaşması için karşı tarafın adım atması gerekir

Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı'nda (CICA) konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, nükleer anlaşmanın devam edebilmesi için ABD'nin adım atması gerektiğini belirtti.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de gerçekleşen Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde konuştu.

Sputnik'in haberine göre ABD'nin tek taraflı çekildiği nükleer anlaşmanın devamı için karşı tarafa adımlar atma çağrısı yapan Ruhani, "İran'ın nükleer anlaşmaya tek başına devam edemeyeceği açıktır. Diğer ülkelerin bu önemli anlaşmanın korunması için katkı sunması gerekiyor." dedi.

ABD'nin hukuka aykırı tutum aldığının açık olduğunu belirten Ruhani, "İran, her türlü etkileşime hazır olduğunu ilan ederek, anlaşmadaki dengeyi sağlayabilmek için nükleer anlaşmanın 26 ve 36'ncı maddeleri uyarınca taahhütlerini azalttı. Anlaşmanın taraflarından uygun bir yanıt gelmediği takdirde bundan daha fazla adımlar atmaya mecbur kalacaktır" diye konuştu.

Ruhani, Orta Doğu'da yaşanan siyasi gerginliklere ilişkin "Bazı bölge dışı güçlerin Orta Doğu bölgesindeki ülkelerin içişlerine müdahaleleri zorlayıcı tek taraflı politikaları, terörizm, aşırılık ve İran'la yapılan önemli nükleer anlaşma da dahil olmak üzere uluslararası barış ve güvenlikle ilgili konularda yabancı güçlerin yükümlülüklerini açıkça ihlal etmesi ve hukuk dışı tutumlar bölgemizi dünyanın en istikrarsız bölgelerinden biri haline getirdi." açıklamasını yaptı.

Ruhani, Umman Körfezi'nde Japonya'ya yük taşıyan petrol tankerlerine saldırıya ilişkin yorumda bulunmadı.