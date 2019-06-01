Ruhani: ABD saygı gösterdiği sürece görüşmelere hazırız

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD ile görüşmelerin ancak karşı tarafın saygı göstermesi durumunda mümkün olabileceğini belirtti.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin saygı göstermesi durumunda iki ülkenin görüşme yapabileceğini, ancak İran yönetiminin müzakerelerde baskı görmesine izin vermeyeceğini ifade etti.

Fars Haber Ajansı'nda yer alan habere göre Ruhani, "Karşı taraf, müzakere masasında saygılı bir şekilde oturduğu, uluslararası yönetmeliklere uyduğu ve müzakere sırasında emirler yağdırmadığı sürece mantığa ve konuşmaya hazırız" dedi.

ABD, Mayıs ayında tüm ülkelerden İran'dan petrol ithalatını durdurmasını talep ederken, son haftalarda İran'a askeri tehditleri artırmıştı.

Daha önce yaptırımların kaldırılması durumunda görüşmelerin gerçekleşebileceğini söyleyen Ruhani, "Geçen yıl İran İslam Cumhuriyeti'ni yok edeceğini söyleyen düşman, bugün düzenimize dokunmayacağını söylüyor. ABD ile savaşımızda umutlu kalırsak, kazanırız" dedi.