Hama'da çatışmalar sürüyor: Son üç günde 150 cihatçı öldürüldü

Hama'nın kuzeybatısında çatışmalar şiddetli biçimde devam ederken, Suriye ordusunun son üç günde cihatçı örgütlere bağlı 150 kişiyi öldürdüğü açıklandı.

Suriye ordusu, Hama-İdlib ekseninde cihatçılara karşı operasyonlarına devam ediyor.

Al Masdar'ın Suriye ordusundan kaynaklarına göre Hama'nın kuzeybatısında son üç günde 150 cihatçı öldürüldü.

ÖLDÜRÜLENLER ARASINDA ÜST DÜZEY İSİMLER DE VAR

Öldürülen cihatçıların El Kaide bağlantılı Hey'et Tahrir'uş Şam ile Suriye Ulusal Kurtuluş Cephesi ve Ceyş'ül İzze'ye bağlı olduğu belirtiliyor.

Ceyş'ül İzze'nin üç "komutanının" da çatışmalarda öldüğü, öldürülen kişilerin isimlerinin örgüt tarafından açıklandığı aktarılıyor.

SURİYE ORDUSU 50 ASKERİNİ YİTİRDİ

Suriye ordusunun da yoğun çatışmalar sonucu ağır kayıp yaşadığı ve 50 askerini yitirdiği aktarılıyor.

Habere göre kayıpların büyük bölümü çatışmaların ilk saatlerinde yaşandı.

Hama'da operasyonlar devam ederken, Suriye ordusu kaybettiği yerlerin tamamını geri almaya çalışıyor.