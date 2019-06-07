Suriye ordusu Hama'da kaybettiği yerleri geri alıyor

El Kaide bağlantılı Hey'et Tahrir'uş Şam, dün başlattığı saldırının ardından Kefr Hud, Tel Mile ve Cibin'i ele geçirmişti.
Cihatçıların saldırısının ardından Rusya ve Suriye hava kuvvetleri bölgede yoğun hava saldırıları başlattı.
KEFR HUD VE TEL MİLE GERİ ALINDI
Al Masdar'ın haberine göre dün yaşanan çatışmalarda 30'un üzerinde kayıp veren Suriye ordusu, bugün karşı saldırıya geçerek Kefr Hud kasabasını ve bölgeye hakim Tel Mile tepesini geri aldı.
Suriye ordusunun bölgeye takviye kuvvetler getirdiği ve dün kaybedilen yerler geri alınana kadar operasyonları sürdüreceği belirtiliyor.