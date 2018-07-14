Güney Irak’ta gösteriler büyüyor

Irak’ın güneyinde Basra’da başlayan protestolar kısa sürede diğer kentlere de yayıldı. Ayaklananların siyasi parti binalarını hedef aldıkları aktarılırken Kuveyt sınır kapısı ve Necef havalimanını da ele geçirdikleri bilgiler arasında.

Irak’ın Basra kentinde bir hafta önce başlayan gösteriler ülkenin bütün Güney illerine yayıldı. Geçen hafta İran, Irak'ın borçlarını ödememesinden ötürü bu ülkeye verdiği elektriği kesmişti. Basra başta olmak üzere 50 dereceye ulaşan hava sıcaklıklarında güney kentlerinin elektriksiz kalması gösterilerin çıkış noktası oldu. Ancak İran karşıtı siyasi hareketlerin de protestolara eklendiği belirtiliyor.

Irak'ta milli güvenlik kurulu toplanırken Kuveyt sınırına da takviye güç yollandı. Basra kentinde bir hafta önce başlayan protestolar işsizliğe, elektrik ve su kesintilerine karşı başlamıştı. Protestolar kısa sürede Babil, İmare, Vasıt, Müssane, Zikar, Necef ve Kerbela’ya yayıldı.

Babil’de göstericiler kentteki Dava Partisi ile İslami Fazilet partilerinin binasını bastı. Göstericilerin ayrıca kentteki Hunüd Köprüsü ile İmam Ali Caddesini kapattıkları da bilgiler arasında. Meysan kentindeyse güvenlik güçleri tarafından açılan ateş sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

HAVALİMANI VE SINIR KAPISI AYAKLANANLARIN KONTROLÜNDE

Kuveyt-Irak sınırında bulunan Safvan Sınır Kapısı ve Necef Havalimanı ayaklananlar tarafından ele geçirildi. İran, Necef’e yapılan uçak seferlerinin ileri bir tarihe kadar Bağdat’a yapılacağını duyurdu. Kuveyt ise sınıra asker yığnağı yaptı.

BAŞBAKANDAN AÇIKLAMA

Irak Milli Güvenlik Kurulu Başbakan Haydar İbadi’nin başkanlığında olağanüstü toplantı gerçekleştirdi. Göstericilerin isteklerini meşru olarak nitelendiren İbadi, göstericilerin arasına sızan provokatörleri ve sabotaj yapanları ise cezalandırmakla tehdit etti.