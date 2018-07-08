Irak'la İran arasında 'elektrik' krizi

İran’ın biriken borçları nedeniyle Irak’a elektrik akışını kesmesi üzerine Irak’tan bir heyet İran’ın başkenti Tahran’a gitti.

Irak Elektrik Bakanı Kasım el-Fehdavi başkanlığındaki bir heyet, İran’ın Irak’a verdiği bin 200 megavat elektriği kesmesi konusunu görüşmek üzere Tahran’a gitti.

Irak Elektrik Bakanlığı Koordinatörü Ahmet Musa, biriken borçların ödenmemesi nedeniyle İran tarafının 3 gün önce kestiği elektriği yeniden sağlamak ve sorunun çözümü için heyetin temaslarda bulunacağını aktardı.

Irak’ta özelikle ülkeyi etkisi altına alan aşırı sıcak hava dalgası döneminde elektriğin kesilmesi vatandaşları zora soktu. Irak’ın güneyindeki Basra’da sokağa çıkan vatandaşlar, elektrik kesintisini protesto etti. Sokağa dökülen vatandaşlar, caddelerde lastik yakarak yolları kapattı.

Irak’ın bazı illerinde hava sıcaklığının 50 dereceyi aştığı belirtiliyor. Kesintisiz elektrik sağlamak için 23 bin megavata ihtiyaç olan Irak’ta, sadece 15 bin 700 megavat elektrik üretiliyor.

2003 yılındaki ABD işgalinden beri Irak'ta ülke genelinde elektrik krizi yaşanıyor.