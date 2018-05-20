Grozni'deki saldırıyı IŞİD üstlendi

Rusya Federasyonu’na bağlı Çeçenistan’ın başkenti Grozni’de dün Başmelek Mikail Kilisesi’ni hedef alan terör saldırısını IŞİD’in üstlendiği öğrenildi.

Sputnik Türkiye'in aktardığı habere göre, Rus Kommersant gazetesi teröristlerin faaliyetleriyle ilgili istihbarat toplayan ABD merkezli Site İstihbarat Grubu'na (Site Intelligence Group) dayandırdığı haberinde, Çeçenistan'ın başkenti Grozni'de dün Başmelek Mikail Kilisesi'ni hedef alan terör saldırısını IŞİD'in üstlendiğini bildirdi.

Dün Grozni'de bir kiliseye girmeye ve içerideki insanları rehin almaya çalışan 4 militanın saldırısı sonucunda 3 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Çeçenistan emniyet teşkilatından bir kaynak, Grozni'de Başmelek Mikail Kilisesi'ne 4 militanın gerçekleştirdiği saldırı sırasında 2 polis görevlisinin ve kilisede bulunan bir sivilin hayatını kaybettiğini ifade etmişti.

Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov da saldırıyla ilgili açıklama yaparak, kilisedeki insanları rehin almayı amaçlayan 4 saldırganın düzenlenen operasyon sonucunda öldürüldüğünü belirtmişti.

Rusya Soruşturma Komitesi de, kiliseye saldıran 4 militanın öldürüldüğünü, ayrıca saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiğini doğrulamıştı.

