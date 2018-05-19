Çeçenistan'da kiliseye saldırı: 7 ölü, 2 yaralı

Çeçenistan'ın başkenti Grozni'de bir kiliseye düzenlenen terör saldırısında 2'si polis 1'i sivil 3 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Saldırıyı düzenleyen 4 kişinin de ölü olarak ele geçirildiği açıklandı.

Çeçenistan'ın başkenti Grozni'de Aziz Mikail Kilisesi'ne 4 teröristin gerçekleştirdiği saldırı sırasında 2 polis görevlisi ve kilisede bulunan bir sivil yaşamını yitirdi.

Çeçenistan emniyet teşkilatından bir kaynak, Sputnik'e verdiği demeçte, "Bir grup militan Grozni'deki Aziz Mikail Kilisesi'ne girme teşebbüsünde bulundu. Saldırganları etkisiz hale getirmek amacıyla düzenlenen operasyon sırasında 2 polis görevlisi yaşamını yitirdi. Bu kişiler Çeçenistan'da görevli olarak bulunuyordu. Ayrıca kiliseye gelen bir sivil de yaşamını yitirdi" diye konuştu.

Operasyon sırasında 2 polis görevlisinin de yaralandığı kaydedildi. Yetkili, tüm saldırganların öldürüldüğünü ifade etti.

'SALDIRGANLAR BİR BATI ÜLKESİNDEN TALİMAT ALDI'

Çeçen lider Ramazan Kadirov, konuya ilişkin açıklamasında 4 teröristin ayin için gelen sivilleri rehin almak amacıyla Grozni'nin merkezinde bulunan Aziz Mikail Kilisesi'ne girmeye çalıştığını belirtmiş, "Teröristlerin bir Batı ülkesinden talimat aldıkları yönünde bilgi var" demişti.

SORUŞTURMA KOMİTESİ CEZA DAVASI AÇTI

Bu arada Rusya Soruşturma Komitesi'nin Grozni'de bulunan Aziz Mikail Kilisesi'ndeki insanlara yapılan saldırıyla ilgili ceza davası açtığı öğrenildi. Komite saldırıda 3 kişinin yaşamını yitirdiğini de doğruladı.