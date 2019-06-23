Filistin Dışişleri: ‘Yüzyılın Anlaşması’ ikinci bir Balfour Deklarasyonu

Filistin Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin dün ilk kısmını açıkladığı ‘Yüzyılın Anlaşması’ planına tepki gösterdi. Bakanlık bu planın ikinci bir Balfour Deklarasyonu olduğunu açıkladı.

ABD’nin Filistin-İsrail sorununa çözüm olarak öne sürdüğü “Yüzyılın Anlaşması” planına tepki gösteren Filistin Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada bu plan ikinci bir Balfour Deklarasyonu olarak tanımlandı.

ABD’nin dün ilk kısmını açıkladığı plan hakkında yazılı bir açıklama yapan Filistin Dışişleri Bakanlığı, sözkonusu anlaşmayı 1917’de İngiltere tarafından ilan edilen ve Yahudilere Filistin topraklarında bir vatan vaat eden Balfour Deklarasyonu’na benzetti.

Açıklamada “ABD’nin Filistin halkına ve onun haklarına karşı niyet ve tutumları Filistin halkının varlığını reddeden ve Çirkin Trump Deklarasyonu ya da 2. Balfour Deklarasyonu diye nitelendirilebilecek planla günden güne açığa çıkıyor” denildi.

ABD’yi Filistin topraklarındaki işgali aklamaya çalışmakla suçlayan Filistin Dışişleri Bakanlığı, “bu proje Filistin devletinin ve bileşenlerinin ekonomisinden bahsetmiyor ama işgali ve yerleşimi aklamaya çalışıyor” açıklaması yaptı.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump’ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner’ın hazırladığı planı 25-26 Haziran tarihlerinde Bahreyn’in başkenti Manama’da yapılacak “ekonomi çalıştayı”nda açıklayacağını duyurmuştu.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas daha önce yaptığı açıklamada da ABD’nin bu planını Balfour Deklarasyonu’na benzetmiş ve Manada’daki çalıştaya katılmayacaklarını bildirmişti.

