ABD 'Yüzyılın Anlaşması' planını açıkladı

ABD’nin İsrail-Filistin sorununa barış getireceği iddiasıyla 'Yüzyılın Anlaşması' diye lanse ettiği planın ilk kısmı yayınlandı.

ABD’nin İsrail-Filistin sorununa barış getireceği iddiasıyla “Yüzyılın Anlaşması” diye lanse ettiği planın ilk kısmı Beyaz Saray'ın internet sitesinde yayınladı.

Bahreyn’in başkenti Manama’da 25-26 Haziran’da “Refah için Barış” adlı ekonomik çalıştayda detayları duyurulacak olan planda Filistin ve komşu ülkeleri kapsayan 50 milyar dolarlık yatırım fonu dikkat çekiyor.

Söz konusu pakette, 50 milyar doların yarısından fazlasının yatırım olarak Filistin'e ayrılacağı belirtilirken bu fonun geri kalanının Mısır, Lübnan ve Ürdün arasında paylaşılması öngörüldü. Paket çerçevesinde Batı Şeria ile Gazze'yi birbirine bağlayan 5 milyar dolarlık ulaşım koridoru inşaatının yapılması da öneriliyor.

AÇIKLANAN KISIMDA KUDÜS'E YER YOK

Anlaşma planında ABD'nin geçen yıl İsrail'in başkenti olarak tanıdığı Kudüs'e yer verilmedi. Planın şimdiye kadar açıklanan bölümünde Filistin'in statüsüne ve iki devletli yapı tartışmalarına değinilmedi.

FİLİSTİN ZİRVEYE KATILMAYACAK

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıması ve Birleşmiş Milletler bünyesindeki "Filistin’e yardım kuruluşları"na mali desteği kesmesinin ardından artık Washington’un barış görüşmelerinde objektif bir taraf olamayacağını söylemişti.

İsrail ve Filistin arasında siyasal çözüm bulunmadığı sürece ekonomik destekleri kabul etmeyeceklerini belirten Filistin yönetimi, Bahreyn'deki çalıştaya da katılmayacağını açıklamış, Körfez ülkelerine de söz konusu zirveyi boykot çağrısı yapmıştı.

ABD’nin “Yüzyılın Anlaşması” adıyla lanse ettiği planı Trump’ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner yürütüyor.