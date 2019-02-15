Facebook aşı karşıtı grupları silmeyi düşünüyor

Facebook, gelen tepkiler üzerine aşı karşıtı grupları silebileceğine dair açıklama yayımladı. Açıklamada grupların silinmesine alternatif olarak 'azaltılmaları' ve 'geriye çekilmeleri' gösterildi.

Çok sayıda aşı karşıtı grubun faaliyet yürüttüğü Facebook, gelen tepkiler üzerine yanlış bilgiler yayan bu gruplara karşı adım atabileceğini duyurdu.

Facebook tarafından yapılan açıklamada bu grupların "silinebileceği, azaltılabileceği ya da geriye çekilebilecekleri" söylendi.

'DOĞRU YAKLAŞIMI BULMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Özellikle hamile kadınları hedef alan aşı karşıtı gruplar, ABD'de kimi hastalıkların yeniden yaygınlaşmaya başlamasına yol açtı.

Business Insider'a konuşan Facebook yetkilileri, "doğru yaklaşımın ne olduğunu bulmaya çalıştıklarını" öne sürdü.

ARAMALARDAN ÇIKARTILABİLİR

Bloomberg'e de konuyla ilgili açıklama yapan Facebook, yanlış bilgiler yayan aşı karşıtı grupların aramalardan çıkartılmasının söz konusu olabileceğini belirtti.

Facebook yetkilileri aşılara dair doğru bilgiye ulaşılmasını sağlamak için adım atacaklarını da öte sürdüler.

TÜRKİYE'DE DE FAALİYET YÜRÜTÜYORLAR

ABD'de aşı karşıtı grupların on binlerce üyesi bulunurken, aşı karşıtlığı Türkiye'de de yaygınlık kazanıyor.

Çocukların aşılanmamasını savunan bu gruplar bilim düşmanı gerekçelerle aileleri çocuklarını aşılatmamaya yöneltmeyi amaçlıyor.