Ebola salgını: Ruanda, Kongo sınırını kapattı

Ruanda, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ndeki Ebola salgını nedeniyle ülkeye sınırını kapattı. Kongo Demokratik Cumhuriyeti karara tepki gösterdi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde (KDC) bir yıldır süren Ebola salgınında en az bin 803 kişi yaşamını yitirdi. KDC’nin Ruanda sınırında bulunan 2 milyon nüfuslu Goma kentinde dün Ebola nedeniyle ikinci ölümün yaşanmasının ardından Ruanda sınırı kapatma kararı aldı.

KDC, kararın Dünya Sağlık Örgütü’nün tavsiyeleriyle bağdaşmadığını belirterek Ruanda’ya tepki gösterdi.

Goma’da iki hafta önce Ebola hastası bir papazın ölümünün ardından DSÖ salgının sınırdaki kente sıçraması üzerine küresel acil durum ilan etmiş ve ülkeye seyahat ve ticaret sınırlamaları tavsiyesinde bulunmuştu. DSÖ hastalığın bölgesel yayılma riskini “çok yüksek” olarak açıklamıştı.

KDC Başkanlık ofisinden yapılan açıklamada Ruanda’nın sınırı kapatmasının tek taraflı bir karar olduğu belirtildi. Açıklamada “Ruanda vatandaşları Goma’ya gidemiyor ve Kongolular da Gisenyi’den [Ruanda’nın sınır kenti] ülkelerini dönemiyorlar. Bu karar çok sayıda Kongoluya ve Gisenyi’de yaşayıp Goma’da çalışan gurbetçiye zarar veriyor” denildi.

Kararın DSÖ’nün tavsiyelerine aykırı olduğu belirtilen açıklamada Goma’da Ebola salgını riskinin ortadan kaldırılması için ekiplerin çalışmaları sürdürdüğü belirtildi.

