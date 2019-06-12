Da Vinci'nin tablosu Suudi Prensinin yatında ortaya çıktı

Suudi veliaht prensi Muhammet bin Selman'ın 2017 yılında İngiliz müzayede evi Christie's'ta 450 milyon dolara satın almasının ardından ortadan kaybolan Leonardo Da Vinci'nin 'Salvator Mundi' adlı tablosunun Suudi prensinin yatında görüldüğü iddia edildi.

Suudi veliaht prensi Muhammet bin Selman'ın 2017 yılında İngiliz müzayede evi Christie's'tan 450 milyon dolara satın almasından sonra bir daha görülemeyen Leonardo Da Vinci eseri "Salvator Mundi"nin Suudi prensinin yatında olduğu iddia edildi.

ABD'li Artnet sitesinde yer alan Kenny Schachter imzalı yazıda, iki yıldır nerede olduğu bilinmeyen tablonun Muhammet bin Selman'ın uçağından yatına aktarıldığı belirtiliyor.

TARTIŞMALI TABLO

Yazıda, orijinalinin kopyası olarak bilinen tablonun 2011-2012 yıllarında yeniden incelendiği ve orijinal tablo olduğu tespit edilip Londra'da bulunan National Gallery'de sergilenmeye başladığı da belirtiliyor.

Fransa'da Louvre Müzesi'nin bir sergide tabloyu "Leonardo Da Vinci atölyesinin bir eseri" olarak sunmak için bin Selman'a kiralama teklif ettiği, ancak orijinal tablo olarak sunmayacağı için bin Selman'ın teklifi reddettiği iddia ediliyor.