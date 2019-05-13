Çin’den ABD'ye misilleme: 60 milyar dolarlık ürüne ek gümrük vergisi

Çin 1 Haziran’dan itibaren 60 milyar dolarlık ABD ürününe ek gümrük vergisi uygulayacağını açıkladı.

Çin Ticaret Bakanlığı, ABD’nin yeni ek gümrük vergilerine misilleme olarak toplam 60 milyar dolar değerindeki 5 bin 140 kalem ABD ürününe 1 Haziran’dan itibaren yüzde 5 ila yüzde 25 arasında değişen oranlarda ek gümrük vergisi uygulayacağını açıkladı.

Çin’in bu adımı geçen hafta Beyaz Saray’ın 200 milyar dolarlık Çin ürününden alınan ek gümrük vergisini yüzde 10’dan yüzde 25’e yükselttiğini açıklamasının ardından geldi.

ABD Başkanı Donald Trump ek gümrük vergilerine Çin’in misilleme yapmaması gerektiğini belirterek bunun durumu “daha da kötüleştireceği” ifadesini kullanmıştı.

Çin Dışişleri sözcüsü Gıng Şuang ise bugün yaptığı açıklamada “Çin asla dış baskıya boyun eğmeyecek. Yasal ve meşru haklarımızı koruyacak özgüvene ve yeteneğe sahibiz” demişti.

Çin Komünist Partisi’nin yayın organlarından Global Times gazetesine göre Pekin yeni Boeing uçakları siparişlerini durdurmaya ve ABD tarım ürünlerini boykot etmeye de hazırlanıyor.