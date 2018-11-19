Çin’de gözaltına alınan Interpol başkanının yerine Rus aday

Interpol’ün Fransa’daki merkezi Lyon’da yaşayan ve geçen ay Çin’i ziyareti sırasında yolsuzluk gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra istifası açıklanan eski Interpol Başkanı Meng Hongwei’nin yerine Rus Aleksander Prokopçuk aday gösterildi.
Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya’nın adayı Prokopçuk’un yeni Interpol Başkanı olarak seçilmesini umdukları açıklamasında bulundu.
Rusya İçişleri Bakanlığı’na bağlı Interpol Ulusal Merkez Bürosu’nda 2011’den beri görev yapan Prokopçuk, 2016 yılında Interpol’ün Avrupa Başkan Yardımcılığına atanmıştı.