Çin-Hindistan liderlerinin görüşmesi 'yardımcılar ve yazılı not olmadan' gerçekleşecek

Çin ve Hindistan liderleri arasındaki görüşmenin yardımcılar ve yazılı belgeler olmadan, gizli biçimde yapılacağı açıklandı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile görüşme gerçekleştirecek. Görüşmenin gizli yapılacağı, görüşmeye yardımcıların katılmayacağı ve yazılı not bulunmayacağı açıklandı.

Hindustan Times'ın haberine göre, "belirli bir gündemi ve ön müzakeresi olmayan" görüşmeye yalnızca Modi'nin çevirmeni katılacak.

Hindistan Dışişleri Bakanı Sushma Swaraj ve Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Modi-Şi görüşmesi öncesinde görüşmeye dair açıklamada bulunmuştu.

Çin-Hindistan liderlerini görüşmesinde ticaretin önemli bir yer tutacağı, ABD'nin korumacı ekonomi politikalarına karşı görüş alışverişinde bulunulacağı bildiriliyor.

Görüşmenin ardından Şi ve Modi'nin konuyla ilgili tavırlarını açıklaması bekleniyor.