Çin: Modi-Şi görüşmesinde korumacılığa karşı çıkılacak

Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında görüşme gerçekleşecek.
Hindistan Dışişleri Bakanı Sushma Swaraj ve Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, görüşmenin Çin'in Vuhan kentinde 27-28 Nisan'da yapılacağını açıkladı.
Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Lu Kang, görüşmeye dair bilgilendirme yaparak iki liderin "uzun dönemli stratejik meseleler konusunda görüş alışverişinde bulunacağını ve dünyadaki son gelişmeleri değerlendireceğini" söyledi.
Lu, "küreselleşme sürecinde korumacılığın artmasıyla karşı karşıya olunduğunu" söyleyerek tarafların buna karşı çıkacağını bildirdi.
Çinli yetkililer, ABD Başkanı Donald Trump'ın getirdiği gümrük vergilerine ve korumacı önlemlere karşı çok sayıda açıklamada bulunmuştu.
Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, "İki ülkenin küreselleşmeyi savunmayı sürdüreceğini düşünüyoruz. Pek çok ortak çıkarımız, kaygımız ve önerimiz var" sözlerini kullandı.