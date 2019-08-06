Çin, ABD’den tarım ürünleri alımını durdurdu

Çin hükümeti, ABD’yle imzalanan ticaret anlaşmasının ‘ciddi bir şekilde ihlal edilmesi’ üzerine ABD’den tarım ürünleri alımını durdurduğunu açıkladı.

Çin’in resmi haber ajansı, ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’e yapılan ithalatta yüzde 10’luk yeni vergi tarifesi uygulamasının “devlet başkanlarının görüş birliğinin ihlali” olduğunu aktardı. Çin’den gelen resmi açıklamada ABD’nin “tarımsal alanlarda işbirliği için gerekli koşulları yaratma taahhütlerini yerine getirme konusunda güven vermesi” gerektiği belirtildi.

Çin hükümetinin salı günü yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Şi Jinping’le ABD Başkanı Donald Trump arasındaki anlaşmaların “ciddi bir ihlali” nedeniyle misilleme olarak ABD tarım ürünlerinin alımını askıya aldığını duyurdu.

ABD'NİN GÜMRÜK TARİFESİ KARARINA TEPKİ

Devlet haber ajansı Xinhua’nın verdiği habere göre, Trump’ın geçtiğimiz hafta ABD’nin Çin’den 300 milyar dolar değerindeki Çin menşeili ürüne yüzde 10 oranında ek vergi getirileceği yönünde açıklamanın üzerine bu karar verildi. Çin hükümetinin açıklamasında, “ABD’nin Çin devlet başkanı ile ABD başkanı arasındaki toplantıda varılan görüş birliğini bilinçli bir şekilde yerine getirmesi ve iki ülke arasındaki tarımsal alanlarda işbirliği için gerekli şartları yaratma taahhüdünü uygulama konusunda güven duyması umulmaktadır” denildi.

Trump Haziran ayındaki G20 görüşmelerinin ardından gazetecilere verdiği demeçte, “Tarifeleri tutuyoruz ve (Çin) tarım ürünleri satın alacak” diyerek Şi’yle olan toplantısının “beklenenden çok daha iyi olduğunu” söylemişti.

Çin Başbakan Yardımcısı Liu He, ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer ve Hazine Sekreteri Steven Mnuchin arasında geçen hafta Şangay'da yapılan üst düzey görüşmeleri de içeren Haziran toplantısından bu yana yapılan müzakereler, Trump’tan kısa bir süre sonra yeni tarifelerin açıklanmasının ardından durmuştu.

ABD Tarım Bürosu Federasyonu Başkanı Zippy Duvall, Çin’in haberlerinden sonra yaptığı açıklamada, “Çin’in ABD’den hiçbir tarımsal ürün almayacağını duyurması, halihazırda uğraşmakta olan binlerce çiftçiye ve çiftçiye vücut çarpmasıdır” dedi. yetkili önlemler. ABD Tarım Bakanlığı verilerine göre, ABD, 25 Temmuz’dan itibaren, Çin’e 10,1 milyon ton soya fasulyesi ihraç etti.

Çin’deki ABD soya fasulyesi ithalatının değeri, 2018’de dörtte üç oranında azalarak, ABD Sayım Bürosu verilerine göre 2017’de 12.23 milyar dolardan 3.13 milyar dolara geriledi.