Çeçenistan'da intihar saldırısı

Rusya Federasyonu’na bağlı Çeçenistan’ın başkenti Grozni’de kadın bir intihar saldırganı polis kontrol polis kontrol noktası yakınlarında üzerindeki bombayı infilak ettirdi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı duyuruldu.

Haber Merkezi