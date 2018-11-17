Çeçenistan'da intihar saldırısı

Rusya Federasyonu’na bağlı Çeçenistan’ın başkenti Grozni’de kadın bir intihar saldırganının üzerindeki bombayı infilak ettirdiği bildirildi.
Sputnik’in haberine göre Rusya İçişleri Bakanlığı, Grozni'nin Samopromıslovskiy bölgesindeki polis kontrol noktasının yakınında üzerindeki bombayı infilak ettirdiğini duyurdu.
Açıklamada, meydana gelen patlamada ölen ya da yaralanan olmadığı kaydedildi.
Basın mensuplarına konuyla ilgili açıklama yapan Çeçenistan İçişleri Bakan Vekili Apti Alautdinov, “Grozni’nin banliyösünde kimliği belirsiz genç bir kadın üzerindeki bombayı infilak ettirdi” diye konuştu.
Grozni’de Mayıs ayında bir kiliseye düzenlenen terör saldırısında 7 kişi hayatını kaybetmiş, saldırıyı IŞİD üstlenmişti.