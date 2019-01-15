BM’nin yeni Suriye Özel Temsilcisi Şam’da

Birleşmiş Milletler’in yeni Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ilk Şam ziyaretine bugün başladı. Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, Pedersen'le işbirliğine hazır olduklarını belirterek siyasi çözümün ülkedeki tüm yasadışı yabancı güçlerin çekilmesini kapsaması gerektiğini vurguladı.

Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, Şam'ı ziyaret eden Birleşmiş Milletler’in (BM) yeni Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ile ilk toplantısını yaptı.

Kasım ayının sonunda “kişisel nedenleri” gerekçe göstererek görevi bırakan Staffan de Mistura’nın yerine atanan Norveçli diplomat Pedersen bugün ilk Şam ziyaretini gerçekleştirdi.

BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen, Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim ile görüştü. Muallim’in BM Özel Temsilcisi’ne Suriye’de çözümün ülkedeki yasadışı yabancı güçlerin tamamının çekilmesini kapsaması gerektiğini söylediği öğrenildi.

Suriye Dışişleri Bakanlığı’dan görüşme sonrası yapılan açıklamada, Muallim’in, ülkesinin siyasi çözüme ulaşmak için iç diyaloğu sağlama konusundaki görevinde Pedersen’le işbirliğine hazır olduğunu ifade ettiği belirtildi.

Açıklamada, Muallim’in siyasi çözümün Suriye'nin çıkarına olduğunu, ülkede terörizmin yenilmesine ve yasadışı yabancı güçlerin varlığına son vereceğini vurguladığı da ifade edildi.