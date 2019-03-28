BM: Kaşıkçı cinayeti 'iç mesele' değil, dava kamuya açılmalı

Birleşmiş Milletler Özel Raportörü Agnes Callamard, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinde şüphelilerin kamuya açık olarak yargılanması çağrısında bulundu.

Cemal Kaşıkçı cinayetini araştırmak için Türkiye'ye gelen Birleşmiş Milletler Özel Raportörü Agnes Callamard, Kaşıkçı cinayeti davasının kamuya açılmasını istedi.

Suudi Arabistan’da 11 kişinin yargılandığı Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin açıklamalarda bulunan BM raportörü, yargılamanın uluslararası standartlara uygun yapılması gerektiğini belirterek, mahkemelerin kamuya açılmasını talep etti. BM temsilcisi ayrıca, şüphelilerin isimlerinin ve daha önce tutuklanan 10 kişinin nerede tutulduğunun açıklanmasını istedi.

Callamard, duruşmalara katılmasına izin verilen diplomatların da bir hukukun yanlış yönlendirilmesi ve insan hakları ihlali konusuna suç ortaklığı ediyor olabileceğini belirtti.

"Kaşıkçı cinayeti, yabancı bir ülkenin konsolosluk ofisinde yargısız bir infazın sonucuydu." ifadesini kullanan Callamard, Suudi Arabistan hükümetinin düşündüğünün aksine bu cinayetin bir "iç mesele" olmadığının altını çizdi. Callamard, Kaşıkçı cinayetine ilişkin Suudi Arabistan hükümetinin başlangıçta 21 kişiyi gözaltına aldığını, bunların 5'inin ölüm cezasıyla olmak üzere 11'inin halihazırda yargılandığını aktardı.

Reuters'un haberine göre cinayetin planlayıcısı olduğu iddia edilen ve bu nedenle görevinden kovulan Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın danışmanı Suud El Kahtani’nin hiçbir duruşmaya katılmadığı iddia edilmişti.