BM Raporu: Kaşıkçı, Suudi yetkililer tarafından ölürüldü

Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturması kapsamında hazırladığı raporu açıklayan Birleşmiş Milletler (BM) temsilcisi Agnes Callamard, Kaşıkçı'nın Suudi yetkilileri tarafından planlanarak öldürüldüğünü söyledi.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturması kapsamında Türkiye'de bulunan Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız İnfazlar temsilcisi Agnes Callamard raporunu açıkladı. Raporda Kaşıkçı'nın Suudi yetkilileri tarafından planlanarak öldürüldüğü belirtildi.

Callamard açıklamasında, "Gazeteci Cemal Kaşıkçı önceden planlı bir şekilde vahşice öldürüldü. Kaşıkçı cinayeti Suudi Arabistan devlet yetkilileri tarafından gerçekleştirildi" ifadelerini kullandı.

Kendisiyle çalışan ekibin, Türkiye istihbarat servisi tarafından elde edilen "ürpertici ve korkunç" ses kayıtlarının bir kısmına erişim sağladığını da belirten Callamard, "Suudi Arabistan, İstanbul'daki kendi konsolosluğunda işlenen cinayetin araştırılması konusundaki Türkiye'nin çabalarını da ciddi şekilde baltaladı" dedi.

Callamard, Kaşıkçı cinayeti hakkında bilgisi veya istihbaratı bulunanlardan soruşturma için yardım talep etti.