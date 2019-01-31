Kaşıkçı soruşturması için Türkiye'ye gelen BM temsilcisi: Hayal kırıklığına uğradık

Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturması kapsamında Türkiye'ye gelen Birleşmiş Milletler raportörü Agnes Callamard, talep ettikleri bilgilere ulaşamadıklarını belirterek 'hayal kırıklığına uğradık' dedi.

Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturması kapsamında Türkiye'ye gelen Birleşmiş Milletler (BM) raportörü Agnes Callamard, "hayal kırıklığına uğradık" dedi.

Şişli'de bir otelde Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz ile basına kapalı bir görüşme gerçekleştiren heyet adına gazetecilere açıklama yapan Callamard, "Soruşturmayla ilgili talep ettiğimiz bilgilere ulaşamadığımız için hayal kırıklığı yaşıyoruz. Yetkililerin taahhütler uyacağına ve polis soruşturmasıyla ilgili bazı bilgileri verebilecekleri konusunda hala ümitliyiz" dedi.

BM yargısız ve keyfi infazlar özel raportörü göreviyle Türkiye'de bulunan Callamard'a İngiliz avukat Helena Kennedy ile eski Dünya Adli Tıp Akademisi Başkanı ve Coimbra Üniversitesi Tıp Fakültesi Müdürü Prof. Dr. Duarte Nuno Vieira da eşlik ediyor. Heyet, 2 Şubat'a kadar Türkiye'de olacak.

Geçen gün Suudi Arabistan Başkonsolosluğu çevresinde inceleme yapan ve Çağlayan Adliyesi'nde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile görüşen heyet, elde ettiği bilgileri ve soruşturmaya ilişkin tavsiyelerini, BM İnsan Hakları Konseyinin Haziran ayındaki oturumunda rapor olarak sunacak.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de girdiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmüştü. Kaşıkçı'nın ne zaman, nerede ve nasıl öldürüldüğüyle ilgili bilgiler ortaya çıktı, ancak cesedinin nerede olduğu konusu hâlâ netlik kazanmadı.