Birleşmiş Milletler: Nükleer silah kullanımı riski 2. Dünya Savaşı'ndan beri en üst seviyede

Birleşmiş Millletler nükleer silahların kullanılma riskinin İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en yüksek seviyede olduğu uyarısında bulundu.

Birleşmiş Millletler Silahsızlandırma Araştırmaları Enstitüsü (UNIDIR) direktörü Renata Dwan, nükleer silahların kullanılma riskinin İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en yüksek seviyede olduğu uyarısında bulundu ve tüm dünyayı konuyu 'acilen' daha ciddiye almaya çağırdı.

Euronews tarafından yapılan habere göre Renata Dwan, salı günü Cenevre'de gazetecilere yaptığı açıklamada nükleer silah sahibi tüm devletlerin nükleer modernizasyon programlarına devam ettiklerini vurguladı ve silahların kontrolünün Çin ve ABD arasındaki stratejik rekabet nedeniyle kısmen değiştiğini ifade etti. Dwan, yeni savaş türlerinin ortaya çıkmasının geleneksel silah kontrol düzenlemelerini de geçersiz kıldığını sözlerine ekledi.

'RİSKİN ÇOK YÜKSEK OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM'

Artan nükleer silahların kullanılma riskinin bir an önce tanınması gerekliliğini vurgulayan Dwan, "Nükleer silahların kullanımı ve nükleer savaş riskinin oldukça yüksek olduğunu düşünüyorum. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana her zamanki olduğundan daha yüksek" şeklinde konuştu.

UNIDIR direktörü, 2017 yılında 122 ülke tarafından imzalanan Nükleer Silahların Yasaklanması Anlaşması'nın bir an önce yürürlüğe alınması çağrısında bulundu.

Anlaşmanın yürürlüğe girebilmesi için gerekli olan 50 imzadan sadece 23'ü toplamış durumda. Güney Afrika, Avusturya, Tayland, Vietnam ve Meksika anlaşmayı onaylarken ABD, Rusya ve nükleer silahlara sahip diğer devletler şiddetle karşı çıkıyor.

Uluslararası Nükleer Silahların Kaldırılması Kampanyası (ICAN) 2017 yılında Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmüştü.