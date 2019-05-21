Dünya Barış Konseyi'nden ABD'nin İran tehditlerine dair açıklama

Dünya Barış Konseyi, ABD ile İran arasındaki savaşın engellenmesi gerektiğini ifade ederek, ABD'nin İran'a karşı tehditlerine dair açıklama yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik tehditlerini sürdürürken, Dünya Barış Konseyi'nden açıklama geldi.

Yapılan açıklamada barış hareketlerinden bölgede savaşı engellemeleri istenirken, Dünya Barış Konseyi'nin yaşanan gelişmelerden kaygı duyduğu ifade edildi.

ABD'nin son aylarda İran'a yönelik tehditlerini sürekli olarak artırdığına işaret edilen açıklamada, bölgedeki durumun ABD ve bölgedeki müttefikleri Suudi Arabistan ve İsrail tarafından daha kritik hale getirildiği söylendi.

ABD ile İran arasında olası bir savaşın gerçek bir risk olduğu söylenen açıklamada, ABD'nin İran'a karşı yaptırımlarına ve attığı adımlara, İran'la uluslararası anlaşmalardan çekilmiş olmasına dikkat çekildi. Açıklamada Birleşmiş Milletler'den savaşı engellemesi talep edildi.

Dünya Barış Konseyi açıklamasında "şiddet kullanarak rejim değiştirmek de dahil olmak üzere Ortadoğu'daki ABD emperyalist planları başka bir felaket yaratma riski taşıyor" ifadeleri kullanılırken, açıklama "İran'la savaşa hayır!" denilerek sonlandırıldı.